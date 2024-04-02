خاص- هكذا علق وائل جسار على نجاح أغنيتيه "كل وعد" و"ظروف معنداني".. وهذا ما قاله عن جورج وسوف

ميرنا وليد - بيروت - الفنان اللبناني وائل جسار، صاحب الصوت الرائع، الذي بدأ مشواره الفني حين كان طفلاً صغيراً، وكان يغني في المناسبات، وخطف الأضواء بموهبته الكبيرة.

من أشهر أغنياته نذكر "مشيت خلاص"، "الدنيا علمتني"، "ظروف معنداني ، "خليني ذكرى" و"غريبة الناس"، وصولاً إلى أغنيته الجديدة " كل وعد"، التي أطلقها مؤخراً.

موقع "الفن" كان له لقاء مع وائل جسار، وتحدثنا معه عن أمور فنية عديدة، من بينها نجاح أغنية "كل وعد"، وأغنية "ظروف معنداني"، التي عادت إلى الواجهة بعد سنوات على إطلاقها، وعن علاقته بسلطان الطرب جورج وسوف.

نبارك لك تحقيق كليب "كل وعد" ملايين المشاهدات، ما سر هذه الأغنية؟

شكراً، "كل وعد" أغنية مصرية رومانسية، الحمد لله لا زالت تحقق نجاحات كبيرة جداً، وقد تصدرت الترند في أكثر من بلد عربي، وأشكر كل الناس الذين أوصلوا الأغنية إلى هذه المرحلة، والمفاجأة كانت ظهور زوجتي ميراي في الكليب، والحمد لله على أن الناس أحبوا الفكرة كثيراً، وجاء الكليب صادقاً جداً.

كم فاجأك النجاح الكبير لأغنيتك "ظروف معنداني"، وتصدرها الترند على تيك توك، بعد حوالى الـ 9 سنوات تقريباً على إطلاقها؟

أنا لم أتفاجأ لأن الأغنية جميلة جداً، لكن عند إطلاقها لم يتم دعمها بالشكل المطلوب، من الممكن أنه في ذلك الوقت، كانت هناك أغاني أخرى تم دعمها، فأنا أقول دائماً إن طرح أغاني سينغل أفضل من طرح ألبوم، إذ تُظلم أغاني معينة داخل الألبوم. الحمد لله على نعمة النجاح، الأغنية كما رأيت حققت نجاحاً كبيراً، وتصدرت الترند على تيك توك وعلى الكثير من المنصات، وأشكر كل الناس على ذلك.

رأيناك متأثراً جداً عندما وقفت إلى جانب سلطان الطرب جورج وسوف، وغنيت على المسرح في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"، كيف تصف الوسوف؟

أطال الله في عمر سلطان الطرب، لن يأتي فنان مثله، ونحن نتعلم منه. أبو وديع إنسان حساس، ومن أجمل الأصوات العربية التي نعتز بها، كنا مؤخراً معاً في جولة في كندا، أتمنى أن يبقى دائماً بصحة جيدة، وأن يطربنا دائماً بصوته.

تعرضت العام الماضي لوعكة صحية، كانت السبب في غيابك عن حفل "روائع الموجي" في السعودية، ماذا تقول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية وشعبها؟

عندما تعرضت للوعكة الصحية، تفهم معالي المستشار تركي آل الشيخ الأمر، أوجه له تحية كبيرة، وأنا أحب المملكة العربية السعودية، وشعبها طبعاً، وأتشرف بأن أغني فيها، ولكن أحياناً تحكم الظروف الإنسان بأن لا يعمل شيئاً في حال كان متعباً، وقد أحيينا بعدها أكثر من حفلة، والحمد لله الأمور كلها بخير.

بالنسبة لإبنك وائل جسار جونيور، هل ترى فيه نجوميتك الفنية في المستقبل؟

ليس لديه الرغبة في دخول هذا المجال، ولا مرة أحسست أنه يرغب أن يغني، على عكس إبنتي التي تحب ذلك.

كيف ترد على الإنتقادات التي تقول إنك طلبت من زوجتك تغيير دينها قبل زواجكما؟

أظن أن بعض الناس فهموا هذا الموضوع بشكل خاطئ، فأنا لو كانت لدي تفرقة في الديانات، لم أتزوج من ديانة أخرى، لكن بالنهاية هناك عائلة، ستتبع ديناً معيناً، وذلك كي لا يحدث ضياع بين الأبناء. أحترم الديانة المسيحية، وأنا تربيت في منطقة سكانها مسيحيون، وعشت فيها مع أهلي، ولم يكن لدينا أبداً هذه التفرقة، نحن كلنا شعب واحد ودين واحد، فإلى من يريد أن يصطاد في الماء العكر، أقول: "لا أحد يزايد على محبتي للمسيحيين، أو لأي دين آخر".

بالرغم أنك تلقيت العديد من العروض التمثيلية، لماذا لم تدخل مجال التمثيل بعد؟

يقولون إنني أمثل بشكل جيد، لكن فكرة التمثيل ليست واردة حالياً.

حققت نجومية كبيرة جداً في مصر، هل برأيك حققت نفس النجومية في لبنان؟

الحمد لله أنا محبوب في كل الوطن العربي، وأكيد في وطني لبنان، وأتشرف بأن يحبني الناس كما أحبهم، وأنا راضٍ عن نجاحاتي، وإن شاء الله سأحقق المزيد من النجاحات.

لماذا لم تفكر بعد بغناء ديو مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب؟

شيرين هي حبيبة قلب الجميع، وهي صديقة عزيزة وغالية، ولكن فكرة الديو ليست مطروحة.

تعاونت سابقاً مع ملحنين وكتاب وموزعين كبار من مصر، منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، بدر جميل أحمد وهاني عبد الكريم، هل هناك تعاون جديد سيجمعك بهم مجدداً؟

الأسماء التي ذكرتها هي أسماء كبيرة جداً، ويشرفني أن أتعامل معهم مرة ومرتين ومئة مرة، في حال وجدت العمل المناسب، لأن هناك نجاحات بيننا، وسنكملها بإذن الله.

هل سمعت ألبوم الفنان عمرو دياب الذي أطلقه منذ شهور؟

عمرو دياب هو حالة إستثنائية، كل ما يقدمه فيه مضمون وأفكار جديدة، وفيه عمل على أعلى مستوى، وهو من الفنانين الأذكياء جداً، ولديه تاريخ فني عريق من النجاحات، ونحن نعتز به في وطننا العربي.