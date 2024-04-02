تسريبات ومنشور قديم لـ ندين جابر تثير التكهنات حول حادث مأساوي سيحدث في "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قيل إنه مسرّب من الحلقة الـ 24 من مسلسل "ع أمل"، ظهرت فيه الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مع الممثلين اللبنانيين بديع أبو شقرا وماريلين نعمان، وهي تبكي بشدة، وتسألهما عن الخبر الحزين الذي جاءا يخبرانها به.



كما إستذكر الجمهور منشوراً قديماً كانت قد شاركته كاتبة العمل اللبنانية ندين جابر، وقد تضمن عبارة "نهاية الحلقة 24"، مع عبارة: "عذراً سلف".

هذه التسريبات مع منشور ندين، أثارت تكهنات الجمهور حول الحادثة المؤلمة التي ستشهدها الحلقة، معتبرين أنها ستكون وفاة شقيقة "يسار" أي ماغي، "رهف" التي تؤدي دورها الممثلة اللبنانية سيرينا الشامي.

الجدير ذكره أن مسلسل "ع أمل " من بطولة الممثلين ماغي بو غصن مهيار خضور وعمار شلق وبديع أبو شقرا، كارول عبود، مارلين نعمان، ريان حركة، إلسا زغيب، طلال الجردي، نقولا دانيال، نوال كامل، رنين مطر، وهو من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا، وإنتاج شركة إيغل فيلمز لـ صاحبها المنتج جمال سنان.

ويحقق مسلسل " ع أمل" نجاحاً لافتاً عند الجمهور، ونسب مشاهدة عالية.