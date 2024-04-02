الإعلان الدعائي الأول للنسخة المعربة من "حب للإيجار" إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "لعبة حب"، وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "حب للإيجار" المقرر عرضه قريباً.

وقد ظهر في مقطع الفيديو رسومات وتصميمات لأحذية، والمعروف عن شخصية "عمر" التي سيؤديها الممثل السوري معتصم النهار أنها شخصية مصمم أحذية شهير.

وقد تم تحديد موعد عرض المسلسل يعد إنتهاء الموسم الرمضاني مباشرة، في الـ 14 من شهر نيسان/ أبريل الحالي.

يذكر أن العمل من بطولة: معتصم النهار، نور علي، جو طراد، ساشا دحدوح، رنين مطر، شكران مرتجى، جيري غزال، ترف التقي، أيمن عبد السلام، وغيرهم.

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