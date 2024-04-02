خاص وبالفيديو- هذا ما قاله صلاح تيزاني "أبو سليم" عن الأخرس والأعمى والمجنون

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.



في هذه الحلقة، قال أبو سليم إنه لم يستخدم في المسرحيات والبرامج التي كتبها، شخصيات الأخرس والأعمى والمجنون، وكذلك من لديهم مشكلة في النطق، وغيرها من الشخصيات التي تعاني من عاهات معينة.

لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.