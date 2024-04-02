خاص بالفيديو- نادر خوري يفتح النار على فادي شربل بأقوى رد.. هذا ما قاله عن هيفا وهبي وميريام فارس وشيرين ومايا دياب

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني نادر خوري ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد".



تحدث نادر خلال الحلقة عن الفرسان الأربعة، والأغنيات الوطنية التي أصدروها، والتي كان له وقع وطني خاص، منها "شرشحتو البلد" و"الزعما فلو من لبنان"، مشيراً إلى أن ما قد يستغربه البعض، هو أن كل السياسيين والنواب والوزراء يحضرون حفلات الفرسان الأربعة، ويصفقون لهم، ويقولون لهم "برافو"، معتبرين أنفسهم غير مقصودين بأغنيات الفرقة.

وأشار نادر إلى أنه تعلم كثيراً من خلال العمل الجماعي، لافتاً إلى أن كل شخص له حصة في إنجاح العمل، وأضاف أن الفرسان الأربعة غنوا الكثير من القضايا، وليس فقط للوطن، وقال إن بعض الأغنيات لم يتم دعمها كما يجب.

وأكد أن الفرسان الأربعة عائدون بقوة، ويحضرون لأعمال عديدة، منها أمسية سيحيونها بالتعاون مع المؤلف الموسيقي والمنتج غدي الرحباني.

ورد نادر خوري على الممثل فادي شربل، بعد أن كان هاجمه فادي شربل، وإتهمه بأنه لا يستحق أن يكون في لجنة المويكس دور، وقال نادر: "آسف لأني كنت أسميك في يوم من الأيام صديقاً.. آسف بسبب خداعك لي، وإظهارك محبتك لي".

وذكر نادر كل الأساتذة المحترفين في لجنة الموريكس، الذين يتمتعون بخبرة كبيرة جداً، لا يمكن أن يصوتوا عبر رفع الأيدي مثلما إدعى شربل.

وتابع نادر مخاطباً فادي شربل: "من على هذا المنبر، بدي صليلك ترجع لمرتك، لأنه من وقت ما إختلفت مع مرتك بطّل ينزل إسمك ككاتب، اللي يبدو إنه هي كانت تكتب الأعمال، ومن محبتها إلك تحط إسمك" وختم نادر: "إن شاء الله تتجرأ وترد عليّ، لأنني تجردت من الطيبة".

من ناحية ثانية، دافع نادر عن الفنانة ميريام فارس، معتبراً أنها إمرأة ذكية للغاية، وتعرف كيف تتميز، وصوتها سليم، وتوظفه بطريقة صحيحة، وقال إن الفنانة مايا دياب عرفت أن تجد خطاً خاصاً بها، وأن تتميز، وإستطاعت أن تترك بصمة.

وقال نادر إن المطرب الراحل وديع الصافي "نبي من أنبياء الله"، وقد جاء إلى الأرض ليعلمنا الغناء، وقال إن لا خليفة له، وكلنا تلاميذه.

وأشار نادر إلى أن الخلاف بين الفنانين إليسا وزياد برجي إستفزه، لأن الموضوع أصبح قضية قومية في البلد، وقال إن الأغنية هي المستفيدة الأولى، وإنه أحبهما بصوتهما، مؤكد أنه يحب نبرة صوت إليسا، وأن زياد فنان كبير.

وعلق نادر على الخلاف بين الفنانين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وقال إن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة واعتبر شيرين صوت لا يشبه الا نفسه وهي مطبة خطيرة ومميزة مؤكدا انه لامها في احدى المرات لانها غنت في بعلبك من دون ان تخصص اغنية واحدة لهذا البلد.

تحدث عن تعاونه مع الرحابنة وتحدث عن احساسه عندما غنى في مسرحية "المتنبي" على مسرح بعلبك. تحدث عن تجاربه التمثيلية مشيرا الى ان النقاد رأوا ان تمثيله حقيقي وهذا ما يساعده بالانتقال من اغنية لاخرى.

تحدث عن مشاريعه المقبلة مع الفرسان الاربعة وعن عودتهم الفنية القوية.