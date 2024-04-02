بالفيديو- فينيكس إبن باريس هيلتون يقلد ضحكتها بمقطع طريف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العالمية باريس هيلتون متابعيها عبر صفحتها الشخصية، مقطع فيديو لإبنها فينيكس، ظهر فيه الشبه الكبير بينهما.

وظهر فينيكس البالغ من العمر 15 شهراً، في مقطع الفيديو وهو مستلقٍ على بطن والده كارتر ريوم، في الوقت الذي كانت فيه هيلتون تخضع لجلسة تصوير ومحاطة باللون الزهري.

وكانت هيلتون تشجع ابنها وتضحك، بينما يلعب مع والده، ليطلق بعدها هو نفس الضحكة المثيرة للدهشة، ما شكل مفاجأة لهيلتون.

يذكر أن باريس كانت قد احتفلت ببلوغ ابنها امه الأول في كانون الثاني/يناير، من العام الجاري، ونشرت منشور عبر حسابه الرسمي قدمت من خلاله لمحة جميلة ومليئة بالمشاعر حول السنة الأولى من حياة ابنها.



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