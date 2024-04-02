الملك تشارلز يعرب عن أسفه بسبب تربية إبنيه على طريقة الأميرة ديانا

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الملك تشارلز الثالث عن أسفه، لأنه لم يكن أكثر صرامة في تربية إبنيه، الأمير هاري والأمير ويليام.

وقالت الكاتبة الملكية إنغريد سيوارد، إن الملك تشارلز سمح للأميرة ديانا بتربية طفليهما، من دون أي قيود.

وأضافت سيوارد في حديثها لشبكة "فوكس نيوز": "كان الأمير هاري والملك تشارلز مقرّبين جداً. كانت علاقتهما جيّدة للغاية. وأعتقد أن تشارلز ندم على الأرجح لأنه لم يكن صارماً مع هاري وويليام".

وأوضحت: "لقد تماشى مع أسلوب الأميرة ديانا غير الصارم في تربية الأطفال. وسمحت لهما ديانا بالقيام بكلّ شيء. لقد تركتهما يتصرّفان كما يحلو لهما".

ولفتت سيوارد إلى أن الملك تشارلز ندم لأنه لم يكن أكثر صرامة وقالت: "أعتقد أن تشارلز كان من الممكن أن يضع حدوداً أكثر للصبيين آنذاك. يحتاج الأطفال جميعاً إلى حدود، ولا أعتقد أن هاري وويليام كانا يعانيان من الكثير منها".

وأضافت: "ما يحزنه هو أنه لا يرى أحفاده، وأن هاري كان مصدر إزعاج للعائلة الملكيّة بأكملها".

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