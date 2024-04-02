ماجد الكدواني بتصريح ملفت عن كريم عبد العزيز: "لو قلع جزمته وضربني هسامحه"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ماجد الكدواني عن الصداقة التي تجمعه بالممثل المصري كريم عبد العزيز، والتي بدأت منذ أكثر من 24 سنة.



وقال ماجد الكدواني: "صداقتنا عمرها 24 سنة من سنة 2000 والحمد لله مفيش بينا مشاكل، ربنا يديمها نعمة ويبعد عننا العين إنسان جميل وصافي، إحنا شفنا وعدينا بتجارب وظروف كتير. كريم عبد العزيز لو في يوم اتنرفز وزعل وقلع الجزمة وضربني بيها هسامحه، يعلم ربنا أنا لو عمل فيا إيه لا يمكن أزعل إلا ده، إحنا بنحب بعض بجد بنغلط ونتعاتب ونتصالح ومحدش يبقى ماسك على حد حاجة، إحنا أصحاب برا المهنة بنتكلم عن الحياة. اللي بيعجبني في كريم عبد العزيز الأمانة والمصداقية اللي من القلب للقلب، إحنا لما بنقعد نتكلم مع بعض يقولي هي الناس بقت عامله كده ليه وليه شكلنا غريب قدام الناس هو ليه اتنين بيحبوا بعض يبقوا غريبين، في مرة اتكلمنا 8 ساعات، بنبقى محتاجين نتكلم مع بعض جعانين مصداقية، أكلم شخص من غير حساب أبقى قدامك صافي لا أنا ولا إنت هنمسك على بعض حاجة".

حديث ماجد الكدواني جاء خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC.