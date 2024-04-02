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ميرنا وليد - بيروت - وصلت منذ قليل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في الأشرفية، لتقديم واجب العزاء بوفاة والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، كما وصلت أيضاً الممثلة اللبنانية ورد الخال لمواساة سيرين، إلى جانب الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.
وبدأت منذ قليل مراسم الصلاة لراحة نفس الراحلة سيلفي قطوف، والدة سيرين عبد النور، في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس - الأشرفية، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية والأقارب، من بينهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والممثل ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد.
ويتم تقبل التعازي اليوم في صالون كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس - الأشرفية، إبتداءً من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة السابعة مساءً، وغداً الأربعاء إبتداءً من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة السابعة مساءً، في صالون الكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول ماجدة الرومي وورد الخال لتقديم واجب العزاء بوالدة سيرين عبد النور- بالفيديو والصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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