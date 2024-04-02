ميرنا وليد - بيروت - يوم أمس صادف 1 نيسان/أبريل وهو يوم كذبة أول نيسان، وفي هذا اليوم نشرنا لكم خبراً غير صحيح، في إطار الدعابة المترافقة مع يوم أمس، وهذا الخبر مفاده أن التحضيرات بدأت لبرنامج تلفزيوني ضخم، سيقدمه الإعلامي اللبناني رودولف هلال والممثلة المصرية مي عمر، وقد تم اختيار المنتج المنفذ للبرنامج وهو رالف معتوق.
الخبر كالعادة تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية على أنه خبر حقيقي، كون موقع "الفن" هو دائماً مرجع معروف بمصداقية أخباره، وقد حرصنا على الحفاظ على ذلك لسنوات عديدة وسنظل كذلك.
والملفت أن الخبر لاقى أصداء إيجابية بين الناس، من خلال التعليقات التي وردت على وسائل التواصل الإجتماعي، فقد تحمس له الناس بشكل غير معقول، ما يجعلنا نتساءل لماذا لا تتحول هذه الفكرة إلى حقيقة، طالما أنها لاقت ردة الفعل هذه لدى الناس؟
كانت هذه تفاصيل خبر ما حدث مع رودولف هلال مفاجئ ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.