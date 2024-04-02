ما حدث مع رودولف هلال مفاجئ !

ميرنا وليد - بيروت - يوم أمس صادف 1 نيسان/أبريل وهو يوم كذبة أول نيسان، وفي هذا اليوم نشرنا لكم خبراً غير صحيح، في إطار الدعابة المترافقة مع يوم أمس، وهذا الخبر مفاده أن التحضيرات بدأت لبرنامج تلفزيوني ضخم، سيقدمه الإعلامي اللبناني رودولف هلال والممثلة المصرية مي عمر، وقد تم اختيار المنتج المنفذ للبرنامج وهو رالف معتوق.



الخبر كالعادة تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية على أنه خبر حقيقي، كون موقع "الفن" هو دائماً مرجع معروف بمصداقية أخباره، وقد حرصنا على الحفاظ على ذلك لسنوات عديدة وسنظل كذلك.

والملفت أن الخبر لاقى أصداء إيجابية بين الناس، من خلال التعليقات التي وردت على وسائل التواصل الإجتماعي، فقد تحمس له الناس بشكل غير معقول، ما يجعلنا نتساءل لماذا لا تتحول هذه الفكرة إلى حقيقة، طالما أنها لاقت ردة الفعل هذه لدى الناس؟