ما حقيقة العرض الذي تلقاه ملك جمال لبنان سيف الوليد حرب في هوليوود ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرنا لكم يوم أمس خبراً مفاده أن ملك جمال لبنان لعام 2023 سيف الوليد حرب يستعد لخطوة جديدة وعالمية، وهي أنه سيشارك في فيلم في هوليوود، بعد أن عرضت عليه شركة إنتاج Universal Pictures فيلماً ستكون بطلته النجمة العالمية اللبنانية الأصل سلمى حايك.
الخبر ليس إلا دعابة في إطار كذبة أول نيسان، وقد تناقلته العديد من الوسائل الإعلامية على أنه خبر صحيح كون موقع "الفن" يحرص على مصداقية أخباره.
والملفت أن الخبر نال أصداءً إيجابية معتبرين أن سيف يستحق هذا الأمر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.