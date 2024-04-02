الجمهور يعيق تصوير مسلسل محمد إمام.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام الجمهور مقطع فيديو وثق من خلاله حشد عدد كبير من الجمهور في موقع تصوير مسلسل "كوبرا" في منطقة السادس من أكتوبر، ما أدى إلى تعطيله.



وعلق محمد إمام على الفيديو وقال: "إمبارح وأنا بصوّر المسلسل في ٦ أكتوبر المنطقة احتفلت بيا على نجاح كوبرا".

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل "كوبرا": مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.