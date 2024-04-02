ماغي بو غصن في اليوم العالمي للتوحد: كبر البحر منحبكن

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة في اليوم العالمي للتوحد وكتبت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "شو هوّي التوحد؟ ليش كل حالة بتختلف عن التانية؟ أسئلة كتيرة منطرحها بس الجواب واحد: التوحد متل البحر ما فينا نستكشفه الا ما نغوص فيه.

. ونتعرف على خفاياه ومميّزاته.. وتنتعامل معه ويكون جزء من عالمنا اللي ضروري نتقبله، نحبه ونحضنه..

باليوم العالمي للتوحد ٢ نيسان، حملة الجمعية الوطنية للتوحد NAC كلها حب وامل تنقول لكل شخص عنده توحد: كبر البحر منحبكن"