بالفيديو: هيا الشعيبي تتعرض للانتقادات بسبب رسالة إلى الدكتورة خلود

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لانتقادات من قبل بعض المتابعين بسبب رسالة وجهتها إلى مواطنتها الدكتورة خلود في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات.

في الفيديو، أشادت هيا الشعيبي بعزومة الدكتورة خلود الرمضانية لعدد من الأشخاص، وعلى الرغم من أن الفيديو يحتوي على كلمات إشادة ومدح للفاشنيستا الكويتية، إلا أن بعض المتابعين انتقدوا هيا الشعيبي، في حين دافع عنها آخرون.

وجاءت ردود الأفعال حول الفيديو متباينة، فبينما أيد البعض هيا الشعيبي، هاجمها آخرون في التعليقات.

وأبدى بعض المتابعين استياءهم من اهتمام هيا الشعيبي بهذه الأمور، ودعواها إلى التركيز على نفسها وتوجيه اهتمامها لأمورها الشخصية والروحية. كما طالبوها بتجنب الانتقادات السلبية والتصرفات الغير لائقة.

من جانبهم، تساءل بعض المتابعين عن سبب نشر هذه الرسالة فيديو علني، ودعوا هيا الشعيبي للاتصال بالدكتورة خلود بشكل خاص بدلاً من نشر تعليقاتها علنًا. أكد آخرون على أهمية الاحتفاظ بالتواصل الخاص وعدم القيام بتبادل الرسائل الخاصة بشكل علني.