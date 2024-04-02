هالة صدقي تردّ مباشرة على اشاعة طالتها اجتاحت مواقع التواصل

نفت الممثلة المصرية، هالة صدقي، الاشاعة التي انتشرت عنها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية. وتُفيد بزواجها للمرّة الثالثة. وأكدت هالة ان كل ما يُشاع “كذب” وعارٍ عن الصحّة.

في التفاصيل، نشرت “صدقي” عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو وثَّقت من خلاله زيارتها الى “حي الحسين” خلال شهر رمضان المبارك، وعلّقت: “الحسين من أجمل المناطق السياحية الدينية وأجمل المناطق على الإطلاق، فيها أجواء رمضانية”.

لتعلق إحدى متابعاتها على الفيديو بالقول:”مبروك الجوازة الجديدة”، مما دفع “صدقي” الى الردّ عليها بشكل حاسم وقالت: “كذب طبعاً”.

نذكر ان هالة صدقي حصلت خلال العام ٢٠٢٢ على حكم قضائي صادر من محكمة أسرة قصر النيل بتطليقها رسميًا من زوجها سامح سامي.

وأوضحت “صدقي” في ذلك الوقت ان طلاقها الرسمي بمثابة إجراءات ورقية، لافتة إلى أن الطلاق الفعلي حدث منذ ثماني سنوات، بعدما تأكدت من استحالة العيش مع زوجها.

كما كشفت هالة صدقي أن أزمتها الشخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية خلال السنوات الماضية.

على الصعيد الفني، أحدث أعمال هالة صدقي فيلم “الملكة” الذي تمّ سحبه من جميع دور العرض السينمائية المصرية بشكل نهائي بعد ١٥ يومًا فقط من انطلاق عرضه، بسبب إيراداته الضعيفة.

فيلم “الملكة” بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول وميسرة، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.