محمد العمروسي بأول ظهول له بعد تعرضه لوعكة صحية

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد العمروسي صورا جديدة له عبر حسابه، لأول مرة له بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وظهر محمد العمروسي في الصور برفقة عدد من الفنانين أبرزهم تامر عاشور، وأحمد جمال، ومي فاروق.
و علق محمد العمروسي، على الصور كاتباً: حبايبي و أخواتي و أصحابي الغاليين نورتونا، كان يوم حلو بوجودكم، و يارب دايما متجمعين في الخير.
و كان الممثل محمد العمروسي قد نقل الى المستشفى بعض إصابته بـ الأزمة القلبية و أجريت له عدة إجراءات طبية أهمها القسطرة.
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