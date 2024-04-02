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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نور الغندور باخر إطلالة لها على الجمهورمن خلال صور جديدة، ظهرت فيها بلوك رائع من كواليس مسلسلها الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي"، فقد إرتدت توب باللون الأبيض ضيقة مزينة ببابيون على كتفها باللون الأسود، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهه، مع نظارات شمسية باللون الأبيض على عينيها.
وعلقت نور على المنشور بالقول: "زينه و ما ادراك ما زينه".
وكانت تألقت نور الغندور، وظهرت من كواليس مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" بلوك شيك رائع، إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول: "يخربيت الشر .. انا مش طايقة زينة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- نور الغندور تظهر جمالها بإطلالة كاجوال مميزة من كوليس "زوجة واحدة لا تكفي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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