بإطلالة رياضية رائعة..كلوي كارداشيان تستعرض رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بأخر إطلالة لها بلوك رياضي رائع، إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود من دون أكمام مع شورت قصير رياضي، و إستعرضت رشاقتها من خلال هذا اللوك، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت عايدت كلوي كارداشيان شقيقها روب في يوم ميلاده من خلال صور قديمة تجمعهما و وجهت له رسالة مليئة بالحب حيث قالت: "أسعد أعياد الميلاد لطفلي بوبي بوي! روبرت، لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا أو شرفًا عندما أقول إنني أختك. لا أستطيع أن أكون أكثر فخراً بأن أعيش الحياة معك. لا يمكنني أن أكون أكثر حظًا لأنني أتصل بك عندما لا أريد شيئًا على الإطلاق. والجزء الأروع هو أنك ترد على الهاتف من أجلي ها! أشكر الله كل يوم على علاقتنا والعلاقة التي يتمتع بها أطفالنا. كان لله دائماً خطة!! لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة أو سعادة لأن لدي عمرًا كاملاً معك! حقًا أنت واحد من أكثر البشر الذين عرفتهم على الإطلاق محبة وهستيرية ولطيفة ومهيبة. كونك أختك هو امتياز مطلق. عيد ميلاد سعيد للملك، لدي الكثير من الآمال والأحلام بالنسبة لك. أحلم أنك تستيقظ يومًا ما وأنت تعلم بكل ما بداخلك أنك مكتفي. أدعو الله أن تدرك أننا المحظوظون لأننا نتقاسم المساحة معك. أحلم لك أن تكون سعيدا. أريد أن يدخل السلام العميق حياتك وألا يغادر جانبك أبدًا. أحلم لك أن تدرك إمكاناتك على هذا الكوكب.أمنيتي لك هي مليون أمنية وأن تتحقق جميعها. كن أعظم شخص يمكن أن تكونه. افعل الأشياء التي تجعلك فخورًا. لكي تشعر بالامتنان حتى لأصغر الأشياء. أحط نفسك بالأشخاص الذين يبرزون أفضل ما لديك. ثق بنفسك وبرحلتك. استمر في أن تكون على طبيعتك تمامًا، محبًا ورحيمًا ومهتمًا وذكيًا ومحترمًا. تخلص من الضغط الذي فرضه عليك ماضيك. تزدهر في وتيرة الخاصة بك. لا تحاول أن تكون مثالياً، فقط حاول أن تكون أفضل مما كنت عليه بالأمس. الرغبة هي أن تفعل كل شيء من أجلك أنت والحلم وأنت والحلم وحدك. لا تنس أبدًا أن الله بجانبك وينتظر سماع صلواتك.أحبك يا فتى بوبي! صديقي المفضل للبقية !!! سوف تكون إلى الأبد أفضل صحفي لدي "افتح البوابات واغتنم اليوم".

