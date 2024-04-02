نقابة المهن السينمائية في مصر توجه رسالة لفريق عمل "صلة رحم"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت نقابة المهن السينمائية رسالة لصناع مسلسل "صلة رحم" والمنتج صادق الصباح، مهنئة لهم بالنجاح الكبير الذي ححقوه.

وقد أشاد النقيب بفكرة العمل، معتبراً أنه ناقش قضية هامة وشائكة أي قضية تأجير الأرحام، التي لفتت إنتباه الكثيرين وحققت إشادة واسعة من الجمهور العربي، وأن العمل وصلة قوية للدراما الجديدة مع فن الزمن الجميل.

كما وجه رسالة لصادق الصباح ولشركة سيدرز فيلم وقائل: "نشيد بكم ونشُد على أياديكم لمواصلة التقدم من خلال أعمال فنية مثل تلك الأعمال الرائعة، والتي تعلمنا منها مناقشة واقعنا بمشاكله وقضاياه الشائكة كالتي ناقشها مسلسل "صلة رحم"."

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