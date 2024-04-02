الأوبرا تحتفل بليلة القدر في معهد الموسيقى هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 5 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن أنشطة وزارة الثقافة فى وداع شهر رمضان المعظم.

يتضمن البرنامج مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية منها موسيقى المولد لـ أحمد فؤاد حسن ، دعونى أناجى حبيبى لـ أحمد عبد الله ، المسك فاح - النبى ذلك الإمام من التراث، أنا بمدح النبى لـ إيهاب توفيق ، صلاة الله ذي الكرم لـ محمد الرمال ، لاجل النبى لـ محمد الكحلاوى ، سبحت صنع ربي لـ محمد الموجى ، كل حسن في البرايا لـ حسام صقر ، تم البدر بدرى لـ عبد العظيم محمد ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، محمد يا رسول الله - سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، خد بإيدى لـ عبد المنعم البارودى ، لا إله إلا الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء آيات فاروق، إبراهيم فاروق، حسام صقر، محمد البحيرى، إيهاب ندا، طه حسين.

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدين، تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.