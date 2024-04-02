أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة على المسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور لمياء زايد حفلا لمجموعات أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة رباعى كلارينت "محمد حمدى"، ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة والقاء الضوء على أعمال الموسيقى العالمية البارزة.

موعد حفل موسيقى الحجرة

يقام الحفل في التاسعة والنصف مساء الجمعة 5 ابريل على المسرح الصغير بمشاركة 8 عازفين هم ريمون فوزى ، مصطفى سعيد ، مروان صلاح ، محمد زناتى ، سهر إبراهيم ، رحمة احمد ، رنا هانى ، محمد مصطفى .

برنامج الكلارينت على المسرح الصغير

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المؤلفات العالمية التى كتبت خصيصاً لآلة الكلارينيت منها ديفرتمنتو 3 للكلارينت وباص كلارينت لـ موتسارت ، فالس من بحيرة البجعة لرباعى الكلارينت -كسارة البندق لسباعى الكلارينت لـ تشايكوفسكى ، بولكا لغو الشائعات "تريتش-تراتش" رباعي الكلارينت لـ يوهان شتراوس ، أراجونيز لرباعى الكلارينت لـ جورج بيزيه ، سلوان "أوبليفيون" لرباعى الكلارينت لـ أستور بياتسولا ، سيرنادة لرباعى الكلارينت لـ فرانز شوبرت ، لا للسيجارة لسباعي الكلارينت لـ ألان كوك .

يذكر أن محمد حمدى عازف كلارينيت أساسى باوركسترا القاهرة السيمفونى واوركسترا أوبرا القاهرة، شارك بالعزف كسوليست مع العديد من الاوركسترات العالمية منها "اوركسترا زيلينا التشيكى، اوركسترا الإذاعة الروسية، اوركسترا أكاديمية فرانكفورت الموسيقية، أوركسترا ليتوانيا الفيلهارمونى، اوركسترا اتلانتا الأمريكى" كما قدم العديد من الحفلات المنفردة وموسيقى الحجرة فى معظم الدول الأوروبية، شارك فى العديد من المهرجانات والمسابقات الدولية كما نال استحسان الصحافة المصرية والأوروبية، له العديد من التسجيلات بالإذاعة والتليفزيون المصرى والأوروبى، وشغل منصب رئيس البيت الفنى بالأوبرا وأسس الرباعى بهدف نشر وتقديم أهم وأشهر المؤلفات التى كتبت لهذه الآلة.