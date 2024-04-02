حذر محمد الترك، طليق الفنانة دنيا بطمة، عائلتها من إعادة نشر صور ابنتيهما غزل وليلى روز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بعد نشر حساب دنيا بطمة صورة ابنتيها على إنستغرام مع تعليق يعبر عن اشتياقهما لوالدتهما المسجونة.

واعتبر الترك أن نشر صور ابنتيه “استغلال لهما لكسب عطف الناس” و”سلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم”.

وشنّ الترك هجوماً على طليقته وعائلتها، وهاجم شقيقتها ابتسام بطمة لسخرية منها.

وكانت دنيا بطمة قد اعتقلت في يناير الماضي وحُكم عليها بالسجن 12 شهراً في قضية “حمزة مون بيبي”.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الترك يشنّ هجوماً جديداً على عائلة دنيا بطمة ويحذّر شقيقتها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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