وفاء قمر: هذه حقيقة ترشحي لدور سارة سلامة في "ابن حلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت الفنانة وفاء قمر، تفاصيل دخولها الوسط الفني، ومشاركتها في مسلسل "ابن حلال" بطولة الفنان محمد رمضان.

وقالت وفاء قمر، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا درست في معهد فنون مسرحية، وأول عمل ليا كان الحرافيش مع أستاذ كمال أبو رية وأستاذة وفاء عامر، وبعدين خدت فرص كتير.

وعن ترشيحها لمسلسل "ابن حلال" أوضحت وفاء قمر: جمعني صداقة بمحمد رمضان وكنت معاه في فيلم عبده موتة، وبعدين كلمني وقالي أنه بيعمل مسلسل والشركة بتعمل كاستينج ولو حابة تشاركي اعملي كاستينج وشوفي يمكن ربنا يوفقك.

وتابعت: بالفعل روحت الشركة وقابلت المخرج وعملت كاستينج على دور ميمي وتاني يوم كلموني والحمد لله اتوفقت، وكنت متوقعة نجاح شخصية ميمي، ومش حقيقي إني اترشحت لدور سارة سلامة.

أما عن فيلم عبده موتة، قالت: الفيلم نجح جدا وحقق إيرادات عالية أوي في وقت مكنش في أفلام بتحقق الإيرادات دي، وعلى قد ما نجح على قد ما اتهاجم.

وتابعت: محمد رمضان ذكي جدا وعارف هو بيعمل إيه من أول ما بدأ لغاية دلوقتي، وأنا دايمًا على تواصل معاه ولو في دور مناسب ليا أكيد هيرشحني.

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