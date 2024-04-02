ماجد الكدواني: "اتكسرت بعد وفاة أمي وعانيت 4 سنين من نوبات هلع"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان ماجد الكدواني عن وفاة والدته، مشيرًا أنه تأثر بعدها وعانى من نوبات هلع وخضع للعلاج لمدة أربعة سنوات.

وقال الكدواني، خلال لقائه في برنامج" big time podcast"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، على شاشة"mbc1"، :"وفاة والدتي كانت نقطة تحول، وضاربة قاسية جدا، وحسيت إني ظهرى اتعرى، ومش في أمان، وقعدت 4 سنوات في نوبات هلع إضطرابي، لأني قعدت أحارب معاها في المستشفى وفي الأخر خسرت، لكن فيما بعد فهمت إن ربنا كان مرتب كل حاجة بس أنا اللي ضعيف".

وأضاف الكدواني: "أنا على ماعديت الفترة دي أخدت 4 سنين".

يذكر أن أخر أعمال ماجد الكدواني فيلم"أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

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