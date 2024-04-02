موعد ومكان عزاء والد الملحن محمد يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الملحن محمد يحيى، موعد ومكان إقامة عزاء والده، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي.

الملحن محمد يحيى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "غدا الأربعاء من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة والنصف بعد صلاة العشاء، يقام عزاء الوالد المهندس يحيى عيد عبدالمجيد في مسجد الشرطة التجمع الأول قاعة الروضة والكوثر ".

الملحن محمد يحيى، وضع ألحان اغنية المقدمة في المسلسل اللبناني "ع أمل"، وتقوم بغنائها المطربة إليسا.

وغنى من ألحان محمد يحيى، نخبة من أهم نجوم الأغنية، في مقدمتهم النجم عمرو دياب، الذي تعاون معه في عدة أعمال، منها: "قولي اسمي"، "واخدين راحتهم"، "نغمة الحرمان"، وغيرها.