نجل نهال عنبر يُقبل يدها في أحدث ظهور لهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها بصورة تجمعها بنجلها المخرج حسام الحسيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر حسام في الصورة وهو يُقبل يد والدته، أثناء أدائهم مناسك العمرة.

وعلقت الفنانة نهال عنبر على الصورة: "ابني نور عيني ربنا يحميه ويحفظه زي ما بيحميني وبيخاف عليا".

ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة نهال عنبر في مسلسل "بدون سابق إنذار".

مسلسل "بدون سابق إنذار" مكوّن من 15 حلقة، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن، من إخراج هاني خليفة.

"بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وأحمد خالد صالح، ونهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

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