مدير فندق طلب غلق الميكروفون على محمد رمضان بعد صعوده إلى المسرح.. والأخير ينفعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق خلال تواجده في حفل سحور بالفندق بعد طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على رمضان بعد صعوده الى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يوجّه كلامه بأسلوب هادئ الى مدير الفندق طالباً منه أن يكشف له سبب طلبه غلق الصوت، مؤكداً أنه يعرف أن الأمر ليس بيده، لكنه يريد أن يعرف السبب وراء ذلك.

وقال رمضان لمدير الفندق: “السيد مدير الأوتيل أنا عارف إن غصب عن حضرتك بس ليه عايز تقفل الصوت ليه، ليه مستقصدنا ليه، أنا عارف إن أمر جاي لحضرتك اقفل علشان محمد رمضان موجود”… لينفعل بعدها رمضان صارخاً بوجه مدير الفندق: “ليه إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد”.