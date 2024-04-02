طليق دنيا بطمة يشنّ هجوماً جديداً على عائلتها ويحذّر شقيقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أحدثتها عائلة النجمة دنيا بطمة بنشر مقاطع فيديو وصور لابنتيها غزل وليلى روز، خرج المنتج محمد الترك عن صمته وحذر بقوة عائلة طليقته.

وظهر المنتج البحريني في بث مباشر على “تيك توك” وهو يحذّر عائلة بطمة من إعادة نشر صور ابنتيه لاستعطاف الجمهور، مؤكداً أن “بناتي ليسو سلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم”.

وكعادته، شنّ الترك هجوماً على طليقته وعائلتها، وأهان شقيقتها ابتسام بطمة، التي خاطبها مباشرة، مشيراً إلى أنها لم تنشر صورة ابنتها خلال فترة عقوبتها بسجن الوداية في مراكش، وساخراً منها بالقول: “خلال رحلتها إلى سويسرا”.

وفي وقت سابق، اعترض محمد الترك على نشر صور ابنتيه وعلّق عليها بتدوينة: “طفح الكيل ووصل السيل الزبى بناتي ليسو بسلعة لكسب عطف الناس واستغلالهم مع أنه حذرت ألف مرة من عدم نشر صورهم ومن يدق الباب يسمع الجواب”.

من جهتها، تجاهلت عائلة بطمة تحذيرات محمد الترك وحرصت ليلى أطلسي وابتسام وإيمان بطمة على تهنئة الفنانة دنيا بطمة بعيد ميلادها رغم تواجدها في سجن الوادية بمراكش، على خلفية إدانتها بقضية “حمزة مون بيبي”.

وعمدت والدة دنيا بطمة إلى مشاركة صورة ابنتها على “إنستغرام”، وعلّقت عليها قائلةً: “عيد ميلاد سعيد بنتي الحبيبة بطول العمر. الله يفرجها عليك يا ربي ويجمع شملك مع بناتك ويبعد عليك كل شر وولاد الحرام والله ينصرك على من عاداك وتأخذ الحق يا ربي والله يفرحك”.