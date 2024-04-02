بالصور- كيندال جينر تطل على الجمهور بفستان أحلامها و تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بإطلالتها الأخيرة على المتابعين، فقد إرتدت فستان وصفته بفستان أحلامها، باللون الأبيض واسع وطويل ذات اكمام قصيرة مع ريبون باللون الأسود على كتفيها، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

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وكان قد نشر صديق كيندال جينر، الموسيقي بريدج، مقطع فيديو أثار انتقادات واسعة حول علاقة كيندال بالمغني باد باني.

وادعى أحد متابعي كيندال أن علاقتها بالمغني الحائز على جائزة غرامي باد باني، واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، ربما لم تنته بعد.

وقال معجبون بعارضة الأزياء، إن كيندال وباد باني التقيا في العام الجديد بسبب الفيديو الذي نشره بريدج.

وكان بريدج قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، لإطلاق الألعاب النارية في العام الجديد، وادعى أحد متابعيها أن بوني نشر أيضاً نفس الفيديو قبل إزالته، وذلك وفقاً لـ"ميرور" البريطانية.

