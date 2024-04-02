بصورة تجمعهما..محمد إمام يشيد بأداء هشام إسماعيل في مسلسل "كوبرا" و هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام الجمهور صورة من مسلسله "كوبرا" الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني، و ظهر فيها إلى جانب الممثل المصري هشام إسماعيل، و أشاد محمد بأدائه في المسلسل مأكداً أنها لن تكون أخر مرة يعمل فيها معه حيث علق بالقول: "طلعت الكومي هشام اسماعيل من الطف الممثلين في الجيل .

. بيعجبني في كل ادواره .. اول مره اشتغل معاه و مش اخر مره اكيد".

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل "كوبرا": مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

