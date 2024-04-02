أمينة خليل تشوّق الجمهور لـ”شقو”.. هذا ما كشفته عن شخصيتها في الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أمينة خليل عن شخصيتها في فيلم “شقو” المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024، وأكدت أمينة أنها تقدم شخصية جديدة تماما عليها، كما تحدثت عن كواليس تنسيق إطلالتها التي خطفت أنظار متابعيها على انستغرام.

ونشرت الفنانة أمينة خليل، بوستر فيلم “شِقو” عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “استنو فُتنة، في فيلم شقو، عيد الفطر بجميع سينمات مصر، لو كوبري أكتوبر فك إحنا منفكش”.

وأضافت: “فيلم شقو إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، كريم السبكي”.

وردا على الاستفسارات المتكررة عن تنسيق اطلالتها في الفيلم قالت أمينة خليل: علشان اللي بيسأل على اللوك بتاع الشخصية فتنة، فأنا بشكر خالد عزام مصمم أزياء الفيلم على مجهوده، وإيمان يسري.

وأكدت أمينة خليل عبر بيان صحفي أن فيلم “شقو” المقرر عرضه في موسم عيد الفطر يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، خاصة أنها تظهر بدور جريء حيث تقدم شخصية راقصة شرقية لأول مرة تدعي “فتنة العايقة”.

وقالت أمينة خليل، إنها تحمست للتجربة بسبب أن الرقص يعتبر عالما كبيرا وصعبا وهو من الأدوار التي تمنت تقديمها.. مشيرة إلى أنها تعايشت مع الدور لأن القصة الموجودة في العمل لم تعشها من قبل.

وأضافت أنها حرصت على التدريب لعدة أشهر مع راقصين ومدربين رقص متخصصين لتقديم دور الراقصة، إذ تظهر بشكل جرئ للمرة الأولى في حياتها الفنية.. لافتة إلى أنها دائما ما تبحث عن التغيير.

وتدور أحداث فيلم “شقو” في إطار من “الأكشن” والكوميديا من خلال مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون ويُشارك في بطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، ويأتي من تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي.

يذكر أن أمينة خليل ستحل خلال اليام القليلة المقبلة ضيفة شرف على نجوم مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز، وكشف مخرج العمل بيتر ميمى عن وجود ضيوف شرف سيظهرون خلال الحلقات المتبقية من مسلسل الحشاشين قائلاً فى تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: أمينة خليل من بين ضيوف الشرف المهمين المنتظر ظهورها، وذلك خلال دور مهم، كما سيظهر الفنان أحمد الرافعى خلال أحداث العمل هو الآخر، وذلك بعدما تألق بدور الراوى الذى استمعنا له خلال الحلقات”.