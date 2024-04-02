ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون الجمهور بلوك رائع عبر حسابها الخاص، فقد إرتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود، مندون أكمام سترابليس مع دونتيل باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès العالمية، يصل سعرها إلى 25,870 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد ساندرا رزق.. و أناقتها تبهر المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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