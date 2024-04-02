بالبوستر الرسمي.. أمينة خليل تشعل حماس الجمهور لفيلمها في عيد الفطر "شوق"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية أمينة خليل البوستر الرسمي الخاص بأحدث أعمالها و هو فيلم "شوق" الذي سيعرض يوم عيد الفطر، و حمست أمينة الجمهور لهذا العمل من خلال التعليق على المنشور بالقول: "ستنوا فُتنة في فيلم شقو عيد الفطر بجميع سينمات مصر لو كوبري اكتوبر فك إحنا منفُكش ، تأليف : وسام صبري، إخراج : كريم السبكي".



و في وقت ستبق، أطلت أمينة خليل على الجمهور بلوك كاجوال رائع، وظهرت مرتديةً توب باللون الأسود، مع قميص مفتوح أبيض وسروال واسع من الجينز الأزرق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وعايدت أمينة متابعيها بحلول شهر رمضان، وقالت: "كل سنة وانتم طيبين ، رمضان كريم ، أتمنى للجميع شهر مبارك قادم.. أتمنى أن تجدوا جميعًا السلام والحب والتوازن طوال الوقت، يبدو الأمر مختلفًا تمامًا هذا العام لعدم العمل في عرض لأول مرة بعد 13 عامًا.. الأيام والليالي التي لا نهاية لها في موقع التصوير.. إثارة البث الأول.. اللوحات الإعلانية في الشوارع.. لا أستطيع أن أقول إنني لا تفوتها، لأن بالطبع جزء مني يفعل ذلك.. لكنني ممتن جدًا للأشياء التي تمكنت من تحقيقها وتجربتها مع ذلك.. إن قضاء بعض الوقت في التفكير والاسترخاء والعمل على نفسي والقيام بأشياء أخرى كنت أرغب دائمًا في القيام بها ولكن لم يكن لدي الوقت للقيام بذلك، يمنحك منظورًا ويجعلك حقًا تحصي النعم التي لديك.. حتى لأصغر الأشياء..حظ موفق لكل أصدقائي الذين لديهم برامج رمضان هذا العام، سأتابعكم وأدعمكم جميعاً، ربنا معاكم يا حبايبي".

