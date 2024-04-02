بصورة إلى جانب محمد إمام من كواليس "كوبرا"..منة فضالي توجه سؤال إلى الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي صورة لها إى جانب الممثل المصري محمد إمام من كواليس مسلسلهما "كوبرا" الذي يعرض الآن في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، و علقت بسؤال وجهته إلى الجمهور بالقول :"حبيتو حنان مع كوبرا".



ويشارك محمد إمام في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "كوبرا"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، عن حياة صاحب ورشة لإصلاح السيارات، ويتعرض للكثير من الصعوبات والعقبات في حياته، ولمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر.

والمسلسل من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: محمد إمام، هشام إسماعيل، وعلاء مرسي، ومجدي كامل، ودنيا ماهر، ومحمد أسامة، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، منة فضلي وغيرهم.



