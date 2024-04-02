نجوم «حق عرب» يتحدثون لـ«الخليج 365»

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مسلسل «حق عرب» نجاحا قويا منذ بداية عرضه، خاصة أن المسلسل ينتمى للدراما الشعبية فى إطار تشويقى أكشن رومانسى، وتدور أحداثه داخل منطقة شعبية، ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتى تنشأ بسببها العديد من الصراعات.

«الخليج 365» كان لها لقاءات مع أبطال العمل حول ردود الأفعال وكواليس العمل.

قالت الفنانة دينا فؤاد، أن العمل مع الفنان أحمد العوضى، شىء رائع، وهذا العمل هو تجديد للتعاون المشترك بينهما بعد نجاح مسلسل اللى ملوش كبير، مضيفة أن هناك كيمياء وحالة انسجام بينها وبين «العوضى»، وأنها سعيدة بردود الأفعال الكبيرة التى حققها المسلسل، كما أنها سعيدة بردود الأفعال الإيجابية على دورها، مؤكدة أنها بذلت مجهودا قويا خلال التصوير، وذلك لصعوبة الشخصية والدور نظرا لوجود الكثير من المشاهد الدرامية الصعبة التى تتطلب الظهور بشكل صادق أمام الشاشة.

وأوضحت أنها تحدت نفسها لإظهار الشخصية بشكل جيد، وراهنت نفسها بأن شخصية حنان هيتعمل حلو قوى وعملت كل اللى اقدر عليه وكان عندى إصرار غير طبيعى لنجاج العمل.

وأضافت أن فريق عمل المسلسل واجه صعوبات أثناء التصوير خاصة فى شارع المعز بسبب حب الناس للفنان أحمد العوضى ورغبتهم فى التقاط الصور التذكارية معه، متابعة أن «العوضى» يحظى بشعبية طاغية من الجمهور.

قال الفنان وليد فواز، إنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية التى تلقاها منذ عرض المسلسل، وهذا شئ يجعلنى فخورا بأن الجمهور متفاعل معانا، مؤكدا انه كان يتوقع النجاح للمسلسل نتيجة أن الجميع عمل بجد واجتهاد حتى نقدم عمل يليق بأسمائنا، والمسلسل لسه فى مفاجئات ما بينى أنا وأحمد العوضى انتظروها.

وأكد أن رؤية الجمهور له «كجوكر» فى كل الأعمال التى يقوم بها، توفيق من الله بعد تعب كبير، مضيفا أنه سعيد بالمشاركة بالعمل مع أحمد العوضى، وشخصية رباح فى المسلسل وش السعد عليا والدور حلو، صحيح أن الشخصية شريرة وتتكرر ولكن لا أستطيع ألا أن أعمل مع نجم كبير مثل أحمد العوضى، خاصة أنه من أهم النجوم فى الفترة الحالية.

كما تحدث «فواز» عن مكياج العين، حيث استغرق أثناء تجسيده شخصية رباح وقتا كبيرا بالعين المزيفة، قائلا: العين بتاخد مكياج ساعة ونص، وإزالتها ساعة وشوية، غير أن الموضوع مرهق جداً.

وقالت الفنانة دينا المصرى، إنها سعيدة بالعمل مع العديد من الأبطال مثل أحمد العوضى، ورياض الخولى ووفاء عامر والعديد من النجوم، مشيرة إلى أنها لم تقدم هذا الدور من قبل، حيث إنها تجسد خلال الأحداث شخصية «سميحة» هى فتاة عاقة وشريرة ولم أقدمها من قبل وبالنسبالى نقطة ومن أول السطر.