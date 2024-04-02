ماجد الكدواني يكشف عن دعوة والدته له قبل وفاتها بـ 4 أيام- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان ماجد الكدواني عن دعوة والدته الراحلة له قبل وفاتها بأربعة ايام.

وقال الكدواني، خلال لقائه في برنامج" big time podcast"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، على شاشة"mbc1"، :"في أواخر أيام أمي في المستشفى، كانت دايما تدعيلي ربنا يديك قبول في عيون الناس، ربنا يحبب خلقه فيك، وقبل أربعة أيام من الوفاة قالتلي ماجد تعالى عايزة أقولك دعوة حلوة هي شكلها وحش بس هتنفعك علشان أنت ممثل، قولتلها قولي: "قالتلي روح يا ابني ربنا يفرج خلقه عليك".

وأضاف: "المثل ده عندنا فضيحة، معناه يعني تتفضح، كانت دمها خفيف ومحتوية جدا".

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدواني فيلم "أبو نسب"، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

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