نانسى عجرم ونادين الراسي أول الحضور في عزاء والدة سيرين عبدالنور ببيروت- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنانة نادين الراسي عزاء والدة الفنانة سيرين عبد النور بكنيسة مار نقولا ببيروت.

كما حضرت كل من الفنانة نجوى كرم، والفنانة ماجدة الرومي، ورد الخال، نادين نجيم، يوسف حداد، وغيرهم من النجوم اللبنانيين.

سيرين عبد النور، أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، حيث تقام صلاة الجنازة في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء في كنيسة مار نقولا للروم الآرثوذكس بالآشرفية.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن إقامة العزاء، أيضا يوم الأربعاء في صالون الكنيسة، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساءا.

يذكر أن، سيرين عبد النور أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن وفاة والدتها ونشرت صورة معها عبر حساباتها الشخصية وعلقت: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

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