فن ومشاهير

أبو جبل يكشف كواليس خلافه مع كهربا في"رامز جاب من الأخر"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض مساء اليوم الحلقة الـ23 من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

استضاف رامز اليوم اللاعب مصطفى شوبير واللاعب محمد أبو جبل

وكشف أبو جبل كواليس خلافه مع لاعب كرة القدم كهربا.

واستقبل مصطفى شوبير قائلا:"نانوس عين أبوه وعامل تسريحة علي ربيع".

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا