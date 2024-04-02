بالصورة- في الذكرى السنوية لرحيلها..أيتن عامر توجه رسالة من الإشتياق لشقيقتها هاله

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الفنانة المصرية أيتن عامر شقيقتها الراحلة "هالة" من خلال صورة تجمعهما من طفولتها شاركتها عبر حسابها الخاص، و علقت بكلمات من الإشتياق والحب حيث قالت: "النهاردة سنوية اختى هالة الله يرحمها ، ادعولها كتير فضلا ليس امراً.

كانت طيبة اوى و تستاهل كل دعوة، اللهم ارحمها و اغفر لها".

و في وقت سابق، تحدثت أيتن عامر عن رأيها بالزواج الثاني وبأن تكون زوجة ثانية، مؤكدة أن لا مانع لديها في حال كانت زوجته الأولى موافقة.

وكتبت إحدى المتابعات عبر حسابها الخاص: "وين الله يوفقنا وهالنوعيات هم مشاهير العرب ؟! بلا أي كرامة ولا احساس ولا ضمير تقبل تتزوج متزوج بكل بجاحة ! مشوارنا طويل جداً".

وردت أيتن عامر على المنشور بأسلوب صارم وقالت: "قلت لو مراته وافقت !! و بعدين هو في ست عاقلة أصلا ترضى جوزها يتجوز عليها لو بتحبه بجد !! لو مش بتحبه بس هتوافق و هتبقى بتتعامل معاه على انه بنك و ساعتها هتسيبه يتجوز عادى . نفهم بس الاول و بعدين نبقى ننتقد واضح انى أسلوبي كان ساخر و بهزر !!! عجيب امركم !!".

