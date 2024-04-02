بالصورة- "بناتي كل حياتي"..ماغي بو غصن تطل إلى جانب ماريلين نعمان و جوي حلاق من كواليس "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة لها إلى جانب كل من الممثلتين اللبنانيتين ماريلين نعمان و جوي حلاق في كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسلهم "ع أمل" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، و علقت ماغي على الصورة بالقول: "بناتي كل حياتي".



و في وقت سابق، وجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة في اليوم العالمي للتوحد، وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "شو هوّي التوحد؟ ليش كل حالة بتختلف عن التانية؟ أسئلة كتيرة منطرحها بس الجواب واحد: التوحد متل البحر ما فينا نستكشفه الا ما نغوص فيه.. ونتعرف على خفاياه ومميّزاته.. وتنتعامل معه ويكون جزء من عالمنا اللي ضروري نتقبله، نحبه ونحضنه..

باليوم العالمي للتوحد ٢ نيسان، حملة الجمعية الوطنية للتوحد NAC كلها حب وامل تنقول لكل شخص عنده توحد: كبر البحر منحبكن".

