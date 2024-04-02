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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة لها إلى جانب كل من الممثلتين اللبنانيتين ماريلين نعمان و جوي حلاق في كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسلهم "ع أمل" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، و علقت ماغي على الصورة بالقول: "بناتي كل حياتي".
و في وقت سابق، وجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن رسالة في اليوم العالمي للتوحد، وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "شو هوّي التوحد؟ ليش كل حالة بتختلف عن التانية؟ أسئلة كتيرة منطرحها بس الجواب واحد: التوحد متل البحر ما فينا نستكشفه الا ما نغوص فيه.. ونتعرف على خفاياه ومميّزاته.. وتنتعامل معه ويكون جزء من عالمنا اللي ضروري نتقبله، نحبه ونحضنه..
باليوم العالمي للتوحد ٢ نيسان، حملة الجمعية الوطنية للتوحد NAC كلها حب وامل تنقول لكل شخص عنده توحد: كبر البحر منحبكن".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- "بناتي كل حياتي"..ماغي بو غصن تطل إلى جانب ماريلين نعمان و جوي حلاق من كواليس "ع أمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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