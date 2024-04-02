إلهام شاهين توجه رسالة حب لفريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" بصورة من الكواليس و هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت فيها فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، و ظهر في الصورة الممثل نور النبوي و الممثلة إلهام صفي الدين و الممثلة نشوى مصطفى إلى جانب الممثلين الأولاد في المسلسل، و علقت إلهام بالقول: "أهلا يا عصابه .

. بحبكم موت .. دمكم شربات كلكم .. إمبراطورية ميم . . و المخرج الرائع محمد سلامه".

و كانت شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً لإبنة شقيقتها الممثلة إلهام صفي الدين، من أحد مشاهدها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، والتي ظهرت وهي تحلق شعرها في الحقيقة.

وأرفقت إلهام شاهين الصور بتعليق: "لم أصدّق ما فعلته مايا "إلهام صفي الدين" في حلقة اليوم من "إمبراطورية ميم"... الحلقه 14 وجّعت قلبي جداً... بكيت معاها وعليها... إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن... وممكن تعمل أي شيء لتنتصر للشخصية التي تعيشها بكل صدق".

وأضافت: "حقيقى مش سهل على أي فنانة إن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور... برافو إلهام الصغيرة... تفوق بامتياز... الناس كلها بتهنيني... مبروك عليكي هذا النجاح اللي تستحقيه... مسلسل "إمبراطورية ميم" جمع الأسرة كلها حول الشاشة... فيه كل مشاكل الأسر المصرية مع ولادها... مسلسل اجتماعي فيه مشاعر إنسانية ومشاكل يومية في قالب كوميدي جميل... مبروك لكل من شارك في هذا المسلسل الجميل".

