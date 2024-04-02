بالصورة - كريم محمود عبد العزيز يستذكر والده الراحل محمود عبد العزيز بهذه الكلمات المميزة

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز صورة لوالده الراحل الممثل المصري محمود عبد العزيز، و إستذكره من خلالها موجهاً له رسالة قال فيها: "الله يرحمك يا عم الدنيا كلها".
و تفاعل الجمهور مع المنشور من خلال التعليقات معبرين عن حبهم للراحل محمود عبد العزيز و لأعماله، كما و علق الفنان المصري مصطفى قمر بالقول: "الله يرحمه حبيبي وحبيب الدنيا كلها ربنا يصبر قلبك ياكريم وينجحك، مبرووك علي المسلسل".
و في وقت سابق، نشر الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يجمعه بالفنان السوري جورج وسوف في كواليس حفل ألحان صلاح الشرنوبي في المملكة العربية السعودية.
في الفيديو يظهر كريم وهو يحيي وسوف وقال له الأخير :"إنت فنان حلو"، وعبر وسوف عن إعجابه بأغنية "الغزالة رايقة" التي قام بغنائها كريم محمود عبدالعزيز في فيلم "من أجل زيكو".
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