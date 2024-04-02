"من هو حارس مرمى مصر الأول"..أبو جبل يصدم الجمهور في "رامز جاب من الأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض مساء اليوم الحلقة الـ23 من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

استضاف رامز اليوم اللاعب مصطفى شوبير واللاعب محمد أبو جبل.

وبسؤال رامز جلال لـ محمد أبو جبل عن حارس مصر الأول، أكد أبو جبل أنه حارس مصر الأول.

وانهال مصطفى شوبير بوصلة شتائم على رامز بسبب كلب رامز وفزعه من الأماكن المغلقة ورفضه دخول النفق.

وانفعل أبو جبل على رامز بسبب فزعه من الكلب أثناء تنفيذ المقلب.

وكشف أبو جبل كواليس خلافه مع لاعب كرة القدم كهربا.

واستقبل مصطفى شوبير قائلا:"نانوس عين أبوه وعامل تسريحة علي ربيع".

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.