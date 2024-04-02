طارق فؤاد: "تركي آل الشيخ تكفل بعلاجي.. وصوتي رجع لما مدحت سيدنا النبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب طارق فؤاد تفاصيل إصابته بالخرس في الفترة ما بين عام 2016 إلى عام 2020.

وقال فؤاد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، اليوم الثلاثاء، "صحيت الصبح فجأة ملقتش صوتي، وبعد إجراء الفحوصات قالوا لي إني كنت مصابا بحساسية على الصدر وكنت بأخد بخاخات كتير فيها كورتيزون، لكن ده مش السبب الحقيقي".

وأضاف باكيًا: "رجوع صوتي حصل من عند رب العالمين وحده لما مدحت سيدنا النبي"، متابعًا: "في ناس كتير وقفوا معايا لن أنسى لهم الموقف منهم الفنان تامر حسني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، محمد الحلو والفنان أحمد بدير".

وتابع: "المطربين اللي سألوا عليا محمد الحلو وتامر حسني وقف معايا ماديا معنويا، وتركي آل الشيخ سفرني برة، وأحمد زاهر ودخل عندي البيت ووقف معايا، وكنت متوقع من أوائل الناس يقفوا معايا مدحت صالح وعلي الحجار لكن محدش سأل عليا في التليفون خالص لحد دلوقتي".

برنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الافطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.



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