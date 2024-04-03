بحضور تامر عاشور وأحمد زاهر.. مدين يجمع أبرز نجوم الوسط الغنائي على الإفطار

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الملحن مدين، وزوجته الدكتورة ياسمين على دعوة أصدقائهما فى عالم الموسيقى والتمثيل على مائدة الإفطار بمنزلهما.

مدين يجمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة الإفطار

وكان فى مقدمة الحاضرين النجم تامر عاشور، وأبو، وأحمد جمال، وأحمد بتشان، والفنان أحمد زاهر، ليلى زاهر، و هشام جمال ومحمد جمعة، وكل من الموزع توما وأحمد إبراهيم،وأحمد عادل، و وسام عبد المنعم، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس وزوجته عفاف وابنتهما نيكول، و المنتج محمد جابر ومحمد حامد، وإسلام اسماعيل، والشعراء بهاءالدين محمد،وتامر حسين، وخالد تاج الدين،والمطربة مي فاروق،وخطيبها محمد العمروسي، والإعلامية نور طلعت.

وغنى مدين، بعد الإفطار عدد كبير من الأغاني بمشاركة تامر عاشور، ومي فاروق، وتامر حسين وأحمد إبراهيم، وذلك في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

نجوم الفن

جدير بالذكر أن مدين، قام بلحن أغنية" الكلمة الحلوة" للهضبة عمرو دياب، و "يا حظ" تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للفنانة مي عمر، وبصوت النجمةأصالة، كما قدم في شهر رمضان 2024 إعلان بصوته لصالح إحدى الشركات العقارية.