فن ومشاهير

بحضور تامر عاشور وأحمد زاهر.. مدين يجمع أبرز نجوم الوسط الغنائي على الإفطار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الملحن مدين، وزوجته الدكتورة ياسمين على دعوة أصدقائهما فى عالم الموسيقى والتمثيل على مائدة الإفطار بمنزلهما.

مدين يجمع نجوم الغناء والتمثيل على مائدة الإفطار

وكان فى مقدمة الحاضرين النجم تامر عاشور، وأبو، وأحمد جمال، وأحمد بتشان، والفنان أحمد زاهر، ليلى زاهر، و هشام جمال ومحمد جمعة، وكل من الموزع توما وأحمد إبراهيم،وأحمد عادل، و وسام عبد المنعم، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس وزوجته عفاف وابنتهما نيكول، و المنتج محمد جابر ومحمد حامد، وإسلام اسماعيل، والشعراء بهاءالدين محمد،وتامر حسين، وخالد تاج الدين،والمطربة مي فاروق،وخطيبها محمد العمروسي، والإعلامية نور طلعت.

60c63fde3b.jpg
631afdf5e0.jpg
12ec668ae1.jpg
83df2aebac.jpg
07e490338d.jpg

وغنى مدين، بعد الإفطار عدد كبير من الأغاني بمشاركة تامر عاشور، ومي فاروق، وتامر حسين وأحمد إبراهيم، وذلك في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

91e4a38888.jpg
89aed127bb.jpg
1397726392.jpg
95c7be67e4.jpg

نجوم الفن

جدير بالذكر أن مدين، قام بلحن أغنية" الكلمة الحلوة" للهضبة عمرو دياب، و "يا حظ" تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للفنانة مي عمر، وبصوت النجمةأصالة، كما قدم في شهر رمضان 2024 إعلان بصوته لصالح إحدى الشركات العقارية.

txt

عنبة: شخصي تيتا مختلفة عني وردود الأفعال جيدة

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا