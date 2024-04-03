حفلات عيد الفطر 2024| نفاد تذاكر ليلة تامر عاشور في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - نفدت تذاكر حفل الفنان تامر عاشور بالكامل في السعودية، والتي تقام ضمن فعاليات عيد الفطر 2024، في مختلف أنحاء المملكة.

موعد حفل تامر عاشور في عيد الفطر بمدينة جدة

يشارك الفنان تامر عاشور في فعاليات العيد بحفله في 14 من إبريل القادم، وسيتم طرح التذاكر قريبا عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

فعاليات عيد الفطر 2024 في السعودية

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.

أحدث أغاني تامر عاشور

كانت أحدث أغاني تامر عاشزر من خلال “هيجيلي موجوع” والتي سجلت أكثر من 60 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش