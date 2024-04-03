فيديو.. محمد رمضان يثير الجدل بسبب انفعاله على مدير فندق خلال حفل سحور

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرًا للجدل يظهر الفنان المصري محمد رمضان وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة خلال تواجده في حفل سحور لشركة اتصالات. وذلك بعدما طلب المدير من العاملين غلق الميكروفون على رمضان بعد أن صعد إلى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء.

في الفيديو، يظهر رمضان وهو يوجه كلمته بأسلوب هادئ إلى مدير الفندق، يطالبه بأن يكشف له سبب طلبه غلق الصوت. ثم ينفعل ويرفع صوته قائلاً “ليه”. وقد قال رمضان لمدير الفندق: “السيد مدير الأوتيل أنا عارف إن غصب عن حضرتك بس ليه عايز تقفل الصوت ليه، ليه مستقصدنا ليه، أنا عارف إن أمر جاي لحضرتك أقفل علشان محمد رمضان موجود”. وبعد ذلك، انفعل النجم المثير للجدل وصاح في وجه مدير الفندق قائلاً: “ليه إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد”.

يُشار إلى أن الفنان محمد رمضان غائب عن الموسم الرمضاني الجاري، بعد النجاح المبهر الذي حققه في الموسم الماضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة”. وكان من المقرر أن يقدم هذا العام الجزء الثاني من المسلسل، لكن المشروع تأجل.