ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، من تصوير فيديو كليب جديد باللهجة المصرية، بعنوان "دوللي ست البنات".

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع موسيقي أحمد عبد العزيز، إخراج المخرج مؤمن يوسف.

يذكر أنه في رصيد الفنانة دوللي شاهين، أغنيات عديدة، نذكر منها "حوش الدلع"، "حكاية بن"، "حبيبتي يا أمي" و"الملكة QUEEN"، و"مومو عيني" التي حققت فيها شهرة كبيرة.

إشارة إلى أن دوللي شاهين هي فنانة وممثلة لبنانية من أب لبناني وأم من أصول برازيلية، ولدت في 2 تموز/يوليو.

كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين تستعد لطرح كليبها الجديد " دوللي ست البنات " باللهجة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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