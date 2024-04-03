ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى ميلاد الممثل الإنجليزي أليك غينيس، المعروف بتعاوناته الستة مع ديفيد لين: هربرت بوكيت في توقعات عظيمة (1946)، فاجن في أوليفر تويست (1948)، العقيد نيكلسون في الجسر على نهر كواي (1957)، والذي فاز بجائزة الأوسكار عنه.
أفضل ممثل)، والأمير فيصل في لورنس العرب (1962) مع الممثل المصري الراحل عمر الشريف، والجنرال يفغراف زيفاغو في دكتور زيفاغو (1965)، والبروفيسور جودبولي في ممر إلى الهند (1984).
عرف بتجسيده شخصية أوبي وان كينوبي في ثلاثية حرب النجوم الأصلية لجورج لوكاس والتي حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.
وفي عام 1959، حصل على وسام فارس من الملكة إليزابيث الثانية لخدماته في مجال الفنون. في سبعينيات القرن الماضي، ظهرت غينيس بشكل منتظم على التلفاز في بريطانيا، بما في ذلك دور جورج سمايلي في تسلسل روايتين لجون لو كاريه: تينكر تايلور سولدجر جاسوس (1979) وشعب سمايلي (1982). وفي عام 1980 حصل على جائزة الأوسكار الفخرية لإنجازه مدى الحياة.
كان غينيس أيضًا واحدًا من ثلاثة ممثلين بريطانيين، إلى جانب لورانس أوليفييه وجون جيلجود، الذين قاموا بالانتقال من المسرح الشكسبيري في إنغلترا إلى أفلام هوليوود الرائجة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية.
توفي غينيس في 5 آب 2000، بعد معناة مع سرطان الكبد، في ميدهيرست في غرب ساسكس.
كانت هذه تفاصيل خبر غينيس إنتقل من مسرح شكسبير إلى أفلام هوليوود .. ولعب دور الأمير فيصل إلى جانب عمر الشريف في لورنس العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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