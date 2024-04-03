لجين عمران تتحدث للمرة الأولى عن زوجها.. وهذا حجم ثروتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران عن حجم ثروتها، والتي كانت قد كشفت عنها سابقاً، مؤكدة أن الرقم لم يكن دقيقاً، وأن ثروتها تتجاوز 13 مليون درهم إماراتي (3 ملايين ونصف المليون دولار تقريباً).



وأكدت لجين عمران أنها كانت قد ذكرت هذا الرقم منذ سنتين، وذلك لأن البرنامج كان يحتم عليها أن تذكر الرقم، فكان هذا المبلغ الذي تبادر إلى ذهنها.

وقالت لجين في مقابلة لها مع برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إن مصدر ثروتها معروف بين مشوارها المهني الطويل وعملها خارج الإعلام.

وعن زواجها وهوية زوجها التي لا تزال تخفيها حتى اليوم، أكدت لجين أنها ترغب في حماية حياتها الخاصة، مؤكدة أن الكثيرات من النجمات قدمن لها النصيحة بعدم الكشف عن تفاصيل خاصة بحياتها، واكتفت لجين بالقول إن زوجها إماراتي الجنسية.